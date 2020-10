Under 23, vittoria in trasferta contro la Lucchese

TORINO – A Lucca la veste tattica dell’Under 23 è la stessa delle precedenti uscite, con qualche modifica negli interpreti per far fronte ai tanti impegni ravvicinati e alle assenze. Davanti una Lucchese che attraversa un periodo difficile e le componenti in campo danno vita a un primo tempo bloccato e avaro di grosse occasioni da gol.

I bianconeri provano a presentarsi dalle parti del portiere avversario intorno al quarto d’ora con Felix Correia, che cerca Marques sul secondo palo, ma De Vito chiude tutto. I padroni di casa rispondono, superata la mezz’ora, con l’ex Adamoli, che cerca di battere Israel con un diagonale mancino, senza però inquadrare lo specchio. Lo 0-0 sembra destinato a reggere fino all’intervallo, ma al 45′ la Juve trova il vantaggio. Cross di Del Sole in cerca di Marques, la difesa della Lucchese pasticcia e la sfera rotola in porta, deviata da Solcia. Si va a riposo sullo 0-1.