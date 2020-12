Under 23, Crippa: “Il Renate ha meritato. Nedved? Se la prenda con il suo giocatore, non con noi”

TORINO – Il direttore generale del Renate, Massimo Crippa, ha parlato ai microfoni del canale ufficiale del club circa la vittoria della squadra lombarda sulla Juventus Under 23 commentando il primo posto in classifica e tirando qualche frecciatina a Pavel Nedved, Queste le due parole: “Voglio fare grandi complimenti a tutti, oltre agli auguri per un sereno Natale. Se siamo primi è perché il nostro percorso ha avuto una crescita esponenziale col passare delle settimane. Il campionato non era iniziato nel migliore dei modi, ma la continuità di prestazioni e risultati hanno fatto la differenza. Sia chiaro, nessuno ci ha regalato nulla in queste 17 giornate di campionato, le vittorie sono state il frutto dell’eccellente lavoro portato avanti dallo staff tecnico guidato da Aimo Diana, e naturalmente dai giocatori. E non dobbiamo dimenticarci dello straordinario lavoro dello staff medico nella gestione dell’emergenza Covid-19, l’apporto di tutti i membri del gruppo-squadra che supportano i ragazzi, senza far mancar loro nulla. Quando si è al comando, il merito è di tutti, nessuno escluso. Il ds Obbedio? Con Antonio si è creato subito un ottimo feeling. Ha avuto il grande merito di adattarsi velocemente ad una realtà come Renate, quindi sono contento di anticiparvi che a breve ufficializzeremo il rinnovo di contratto”.

Poi su Nedved che dopo il rigore assegnato al Renate ha abbandonato lo stadio come fatto con la Fiorentina in Serie A: "Anche ieri il Renate ha meritato di vincere, per la grande prestazione offerta e per l'immediata reazione allo svantaggio. Credo che Nedved non debba prendersela con la terna ma con Delli Carri, perché la reazione scomposta su Esposito legittima espulsione e calcio di rigore. Ripeto, in questa lunga serie di risultati positivi, c'è tutta l'applicazione e la voglia di migliorare di questo gruppo. Che nessuno può sminuire sulla base di episodi del genere".