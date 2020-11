TORINO – “Tommaso Barbieri e Matteo Bucosse hanno effettuato, come da protocollo, il controllo con test diagnostico (tampone) per il coronavirus-Covid 19. Gli esami ha dato esito negativo e, pertanto, i calciatori possono tornare alla regolare attività in gruppo squadra”. Lo ha annunciato il profilo ufficiale della Juventus su Twitter.