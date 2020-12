Under 23, al Moccagatta passa l’Alessandria

TORINO – Una generosa e sfortunata Juventus Under 23 non riesce ad avere la meglio sull’Alessandria. Il “derby del Moccagatta” termina 0-1: decisiva al minuto 80 la rete di Eusepi. Gol che è arrivato sul ribaltamento d’azione dopo l’incredibile traversa centrata da Felix Correia, una delle tantissime occasioni create dalla squadra di Mister Lamberto Zauli nel corso del match. I bianconeri vedono, dunque, interrompersi a due la striscia di vittorie consecutive, dopo i successi, entrambi per 3-1, contro Pergolettese e Pro Patria. Da segnalare l’esordio tra i pali in bianconero e in Serie C di Matteo Bucosse.

LA PARTITA

Le due squadre partono molto contratte e soprattutto più attente a difendere piuttosto che a offendere.

Dopo il primo quarto d’ora di gara, però, la Juventus Under 23 inizia a proporre trame di gioco interessanti e la prima occasione del match arriva sui piedi di Andrea Brighenti che con un diagonale mancino impegna e non poco Pisseri. L’estremo difensore ospite, però, è bravo ad allungarsi alla sua sinistra e a deviare la sfera in calcio d’angolo.

Con il passare dei minuti è la formazione bianconera a crescere in intensità e qualità, ma non riesce a trovare la via del gol.

Sul finale della prima frazione ci provano gli alessandrini con un bel colpo di testa di Cosenza: il capitano dei Grigi salta con grande tempismo sugli sviluppi del corner, ma Bucosse è ben piazzato e risponde presente con un grande intervento. Si chiude, così, sullo 0-0 il primo tempo.

La ripresa parte su ritmi nettamente più alti, con le due squadre molto più propositive. Al 49’ la Juventus Under 23 si rende pericolosa con Nicolò Fagioli. Il numero 10 bianconero, dopo una serpentina al limite dell’area di rigore, lascia partire il destro impegnando Pisseri. Passano pochissimi secondi e la squadra di Mister Zauli ha un’altra occasione: Rafia, da posizione defilata, ci prova con un tiro-cross e per poco non sorprende il portiere della compagine ospite.

Al quarto d’ora della ripresa è ancora la Juve a cercare la via del gol, sempre con Rafia che prova a mettersi in proprio portandosi a spasso mezza difesa avversaria prima di tentare il tocco sotto per beffare Pisseri che, però, è attento e devìa in calcio d’angolo.

Passano meno di dieci minuti e ci prova anche Felix Correia. Il portoghese si ritrova la palla tra i piedi al limite dell’area, dopo gli sviluppi di un corner, ma la sua conclusione a giro finisce alta. Sul ribaltamento d’azione si rivela fondamentale in copertura il numero 17 bianconero sventando un pallone pericoloso al centro dell’area di rigore ben giocato dall’Alessandria.

Continua la spinta della Juve e al 74’ è chiamato a compiere un altro grandissimo intervento Pisseri, questa volta su Fagioli che, assistito da Correia, penetra in area e ci prova con il mancino, trovando una splendida risposta da parte dell’estremo difensore della squadra di Mister Gregucci.

I bianconeri continuano a spingere sull’acceleratore e cinque giri di orologio dopo vanno a un passo dal vantaggio sull’asse Rafia-Correia. Il primo apre alla perfezione sulla sinistra per il portoghese che, una volta ricevuta la sfera, si accentra, salta un uomo con una bella finta e lascia partire un destro molto potente che si stampa sulla traversa. Come spesso accade, dopo un’occasione mancata arriva la rete da parte degli avversari. Anche questo pomeriggio viene confermata questa regola non scritta e, pochi secondi dopo il legno colpito da Correia, arriva il vantaggio dei Grigi. La rete nasce dagli sviluppi di una rimessa laterale: la palla arriva sui piedi del neo entrato Corazza che lascia partire un cross messo in porta dalla zampata di Eusepi, 0-1.

La Juve, però, non si lascia abbattere dalla rete subìta e continua a proporre gioco fino alla fine, ma senza riuscire a trovare la via del pareggio.