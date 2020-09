Under 19, Bonatti: “Abbiamo fatto una buona gara, resta un po’ di rammarico per la mancata vittoria vista la prestazione offerta”

TORINO – Mister Bonatti ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali della Juve dopo il pareggio della Primavera della Juventus per 1-1 contro l’Atalanta: “Abbiamo fatto sicuramente una buona gara, una prestazione di sostanza e ordine in fase difensiva e anche di ottime proposte collettive creando i presupposti di occasioni per segnare – l’analisi di Mister Bonatti -. Siamo stati un po’ imprecisi nella rifinitura e poco cinici nel finalizzare le tante occasioni, però i ragazzi hanno mostrato grande capacità di riprendere la partita, che si era messa male per un episodio. Resta un po’ di rammarico per la mancata vittoria vista la prestazione offerta”.