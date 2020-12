Una pretendente in meno per un obiettivo: la Juve prepara il colpo

TORINO – La Juventus torna ad allenarsi alla Continassa per preparare i prossimi impegni di campionato: domenica 3 gennaio, infatti, si apre il 2021 calcistico dei bianconeri, che in casa affronteranno l’Udinese di Luca Gotti nella 15esima giornata del campionato di Serie A. La squadra di Andrea Pirlo è in cerca di riscatto, visto la tremenda sconfitta con cui ha concluso il 2020. Il 22 dicembre, la Juve ha perso in casa contro la Fiorentina con un sonoro 3-0, che ha messo in evidenza molti limiti ed alcuni problemi da risolvere. Per questo, la rosa ha ripreso a lavorare si prepara a tornare a giocare con la determinazione e la qualità che contraddistinguono la Juve.

Nel frattempo, anche la dirigenza bianconera, con il presidente Agnelli e il CFO Paratici in prima linea, sta lavorando per sistemare la squadra. Tra pochi giorni, infatti, si aprirà la sessione invernali di calciomercato e sarà un gennaio molto movimentato per la Vecchia Signora. La Juve ha già messo nel mirino diversi obiettivi importanti, per rinforzarsi nei vari reparti, e sta cercando di trovare le modalità per portare a termine gli affari. La concorrenza, vista la qualità e la fama dei giocatori seguiti, è tantissima: tuttavia, nelle ultime ore, una pretende per un obiettivo bianconero si sarebbe tirata indietro. Stiamo parlando dell’Arsenal, che da diverse settimane aveva ingaggiato una sfida con i torinesi per un calciatore.

Si tratta di Houssem Aouar, esterno francese classe 1998. A riportare la notizia è calciomercato.com, secondo cui i Gunners sarebbero usciti dalla corsa per il giocatore dell’Olympique Lione. La Juve, dunque, potrà avere maggiori possibilità di contrattare con il club transalpino sul prezzo del cartellino, tentando di strappare qualche sconticino. L’Arsenal, pertanto, si tira indietro, mentre la Juve prepara il colpo per Aouar. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<