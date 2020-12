Un top della Serie A non rinnova: la Juve pronta all’agguato

TORINO – Mancano pochi giorni all’apertura della sessione invernale di calciomercato e la Juventus si sta preparando per nuovi affari. La società bianconera è in cerca di riscatto, dato che ha chiuso il 2020 con una giornata pessima, in cui ha perso addirittura 6 punti in classifica. Infatti, il 22 dicembre è arrivata la notizia che Juve-Napoli dello scorso 4 ottobre, assegnata con un 3-0 a tavolino ai piemontesi, dovrà essere rigiocata; inoltre, quella stessa sera, la squadra di Andrea Pirlo subiva una delle peggiori sconfitte degli ultimi anni, venendo battuta per 3-0 in casa dalla Fiorentina. Un risultato terribile, che ha mostrato molti punti deboli della Vecchia Signora.

Per questo motivo, la Juve è in cerca di riscatto, per dare una svolta forte a questa stagione altalenante, e potrebbe trovarlo non solamente sul campo. Fabio Paratici e il resto della dirigenza sono al lavoro per dare un nuovo impulso si bianconeri dal mercato, dove potrebbero mettere a segno dei colpi spettacolari nel mese di gennaio. Infatti, il club torinese sarebbe pronto all’agguato per un top player della nostra Serie A, che non ha rinnovato il contratto con la propria squadra.

Stiamo parlando del portiere del Milan e della Nazionale Italiana Gianluigi Donnarumma. Classe 1999 e nativo di Castellammare di Stabia, Donnarumma ha esordito nella massima serie con i rossoneri nel 2015, a soli 16 anni: da subito si è imposto come titolare, conquistando anche il posto in Azzurro. Adesso, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l'estremo difensore potrebbe lasciare il Milan. Infatti, il suo procuratore, Mino Raiola, avrebbe detto di no all'offerta di rinnovo della società milanese, che avrebbe proposto addirittura 7 milioni di euro a stagione. Il contratto del giocatore scadrà a giugno del 2021 e, di conseguenza, alcune squadre, tra cui la Juventus, si sarebbero messe sulle sue tracce, fiutando un incredibile colpo.