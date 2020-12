Un tifoso reclama il mancato rosso e De Roon gli risponde sui social: “È vero, sono entrato in ritardo. Chiedo scusa a Cuadrado”

TORINO – La Juve non è riuscita a ripetersi dopo l’impresa del Camp Nou, nella gara di ieri contro l’Atalanta. I bianconeri hanno si espresso un bel gioco, ma hanno anche sprecato tantissime occasioni, tutte fatali ai fini del risultato finale che, si è concluso sul punteggio di 1-1. La Vecchia Signora ha però reclamato un mancato rosso ai danni di Martin De Roon, per un fallo commesso su Cuadrado. Al termine del match in tanti hanno espresso la loro opinione sui social e sotto al post di un tifoso che citava: “Buona performance, ma andavi espulso per quel tackle su Cuadrado”, è arrivata inaspettata la risposta del centrocampista atalantino che, ha strappato gli applausi lasciando tutti a bocca aperta, commentando così: “Sono d’accordo. Ero. In ritardo e sono entrato troppo duro. Ma spero sia chiaro che non l’ho fatto intenzionalmente. Le mie scuse a Cuadrado”.