Un club turco sulle tracce di Ozil, ma rimarrà ai Gunners

TORINO – Arrivano nuovi aggiornamenti sul mercato della Juventus, che piano piano vede ridursi la lista dei suoi obiettivi. Infatti, nonostante un club turco si sia messo sulle tracce di Mesut Ozil, il giocatore rimarrà all’Arsenal. Ad affermarlo è lo stesso agente del giocatore, che in un’intervista ai microfoni di Fanatik ha affermato che il suo assistito continuerà la sua carriera ai Gunners. Nelle ultime settimane, il centrocampista era stato accostato anche alla Juve, che sembrava interessata, e su di lui si era mosso anche il Fenerbache. Tuttavia, il calciatore sembra destinato a rimanere ancora a Londra. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<