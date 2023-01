Calciomercato Juventus – Ultim’ora! Pronta offerta da 50 milioni

In queste ore stanno arrivando diverse voci dalla Spagna circa un interesse concreto del Real Madrid perFederico Chiesa. Il club madrileno vorrebbe portare alla corte di Ancelotti un giovane sul quale puntare per il futuro. In lista ci sarebbero Bellingham, Mbappè e il numero 7 bianconero. Ma sempre dalla penisola iberica è arrivata proprio in questi minuti un'altra indiscrezione che riguarderebbe l'offerta imminente di un top club spagnolo da 50 milioni di euro per un altro gioiello della Juventus <<<