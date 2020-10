TORINO – La Juventus vede sfumare un altro obiettivo: è ufficiale, infatti, il passaggio di Moise Kean dall’Everton al PSG in prestito secco fino al 30 giugno 2021. Il comunicato: “Il Paris Saint-Germain è lieto di annunciare l’arrivo in rosa di Moise Kean. Arrivato dall’Everton FC, il 20enne attaccante italiano è in prestito al club della capitale fino al 30 giugno 2021. Il prestito non prevede un’opzione di riscatto”.