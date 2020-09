Ufficiale: Florenzi è un nuovo giocatore del PSG

TORINO – (ANSA) – “Ce la metterò tutta per dare il massimo per il Paris Saint-Germain e per i suoi tifosi. Abbiamo davanti sfide straordinarie questa stagione. Sarà un piacere e un onore raccoglierle al fianco dei miei nuovi compagni, che sono fra i migliori giocatori del mondo”: queste le parole di Alessandro Florenzi, sbarcato oggi a Parigi e subito immortalato dal sito del club con la nuova maglia, sulla quale è confermato il “suo” numero, il 24. “Sono particolarmente fiero e felice di diventare un giocatore del PSG – ha detto Florenzi, 29 anni, in prestito al club parigino con diritto di riscatto – è una delle squadre più importanti d’Europa oggi, e lo ha confermato il suo percorso fino alla finale della Champions League il mese scorso”. (ANSA).