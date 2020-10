UFFICIALE – Douglas Costa torna ancora al Bayern Monaco

TORINO – Ormai è ufficiale: Douglas Costa torna ancora al Bayern Monaco. A dare l’annuncio è la stessa società bavarese, attraverso una nota sul proprio sito web. L’esterno brasiliano ritorna in Germania in prestito secco, dopo tre stagioni passate con la maglia della Juventus, dove ha vinto tre Scudetti, una Coppa Italia ed una Supercoppa Italiana. Adesso inizierà un nuovo capitolo della sua carriera con i campioni d’Europa in carica.