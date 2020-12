Tuttosport – Morata, c’è attesa per il ricorso presentato dalla società

TORINO – Da terza scelta a scelta perfetta: quello targato Alvaro Morata è oggi il colpo più prolifico di questa stagione per la Juventus.

9 gol e 3 assist totali realizzati in 13 partite disputate dall’attaccante spagnolo: sono numeri, questi, che rendono il numero 9 della Juventus sempre più autore dei successi della squadra, tanto da considerarlo ad oggi indispensabile nel reparto offensivo bianconero.

Ecco che, come riporta l’edizione odierna di “Tuttosport”, la Juventus spera che il tribunale d’appello federale possa accogliere il ricorso presentato dalla società – dopo la squalifica per 2 turni di campionato rimediato nella partita contro il Benevento – e pensare di emanare un condono a favore del giocatore, che potrebbe a quel punto essere convocato per la partita contro il Genoa in programma domenica alle 18:00. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<