TORINO- La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi apre parlando dell’imminente ritorno in campo di Matthijs De Ligt. L’olandese tornerà in campo dopo la sosta e, intanto, riceve i complimenti dell’ex bianconero Sergio Brio. Spazio anche per il record di 746 gol in carriera di Ronaldo e per la convincente vittoria dell’Italia, che con un sonoro 4-0 ha superato in amichevole l’Estonia: