Training Center: ripresa degli allenamenti alla Continassa

TORINO – Primo allenamento della settimana per la Juventus, che si è ritrovata al JTC questo pomeriggio per la prima volta dopo il bel successo interno per 3-0 contro la Sampdoria. La formazione bianconera ha cominciato a lavorare in vista della sfida di domenica sera (ore 20,45) allo stadio Olimpico di Roma, quando sarà ospite della formazione giallorossa. Una seduta iniziata con del lavoro atletico e proseguita poi con esercizi di possesso palla e una partitella finale. Domani mattina è prevista la seconda seduta settimanale.