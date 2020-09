TORINO – Allenamento in un clima fresco per la Juve, che oggi è scesa in campo al mattino al Training Center, dopo la “pomeridiana” di ieri. I bianconeri hanno lavorato, stamattina, sulla tattica, con esercitazioni per difensori e attaccanti; dopodichè, consueta partitella. L’appuntamento per l’allenamento del sabato è per domattina alla Continassa.