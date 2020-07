Traguardo tagliato anche per Bonucci: 400 gare con la Juve

TORINO- Nella giornata di oggi, in occasione del derby contro il Torino, Gigi Buffon taglia il traguardo delle 648 presenze in Serie A, primo in questa speciale classifica dopo aver scavalcato Paolo Maldini. Ma è un giorno importante anche per Leonardo Bonucci. Il numero 19 bianconero, tornato ad essere una colonna della difesa dopo le incertezze della passata stagione, raggiunge quota 400 apparizioni con la Vecchia Signora, confermandosi una vera e propria bandiera del club.

