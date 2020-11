Tortu: “Fiducia in Pirlo, ci darà soddisfazioni. Vorrei sfidare Ronaldo e Cuadrado sui 100 metri”

TORINO- Il velocista Filippo Tortu, ai microfoni di Libero, ha parlato della nuova Juve di Pirlo: “Sono molto fiducioso, è un’ottima squadre che presto ci darà soddisfazioni. Credo in Pirlo, sono convinto che rivoluzionerà il mondo del calcio come ha fatto Guardiola. Maglia a cui sono più legato? Difficile scegliere, ma dico la prima di Del Piero che ho avuto. La presi nel 2001 dopo un Milan-Juve a San Siro. Altrettanto speciale quella di CR7 firmata da tutta la squadra: mi fu regalata dalla Juve quando sono andato allo stadio per la partita con loUnited di Champions. Gara di velocità con Cuadrado? Sarebbe bello allenarsi un giorno alla Continassa. Appena torneremo alla normalità vorrei sfidare sui 100 metri Cuadrado e Ronaldo”.