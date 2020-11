TORINO- L’ex attaccante bianconero Luca Toni, ospite negli studi di 90′ minuto, ha parlato così della situazione in casa Juventus: “Onestamente non so se lo scudetto finirà ancora una volta a Torino, c’è anche l’Inter in lizza per questo campionato. Ieri sera mi sono piaciuti molto Demiral e De Ligt, ma in generale la squadra tutta. Il giro palla è stato gestito molto bene e questo è fondamentale nel credo di Pirlo”.