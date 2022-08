Juve-Roma, i tifosi a mente fredda: “Questo è fallo pure in MMA!”

Tre partite e una sola vittoria all'attivo per la Juventus. Rimangono evidenti certe mancanze, dovute sicuramente anche alle pesanti assenze, ma pure ad una squadra che a volte non riesce a produrre idee alternative a quelle canoniche. I supporter bianconeri avrebbero voluto un risultato ben diverso, ma per fortuna già mercoledì arriverà lo Spezia e la Vecchia Signora avrà modo di rifarsi.

Nel complesso la Juventus ha giocato meglio della Roma e avrebbe meritato più dei giallorossi. Poi qualche episodio dubbio ha condizionato la gara. In particolare il gol annullato a Locatelli per un presunto fallo di mano di Vlahovic. Ma non è solo questa decisione in particolare che ha fatto imbestialire i tifosi bianconeri. Vediamo insieme per cosa si sono scaldati gli animi del pubblico juventino<<<