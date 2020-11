Thuram: “Zidane aveva piu esperienza di Pirlo sin da subito. Razzismo? Quando accadono certi episodi si deve smettere di giocare”

TORINO – L’ex difensore della Juve Lilian Thuram, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni de La Stampa, dove ha parlato sia di razzismo ma anche delle differenze evidenziate fin qui tra Pirlo e Zidane.

SUL RAZZISMO – “Spero si possa ritornare al più presto negli stadi. Abbiamo bisogno di ritrovarci. Quando si parla di razzismo e della costruzione delle razze, vuol dire che questi legami si sono rotti. Quando emergono problemi di questo tipo niente impedisce ai giocatori di smettere di giocare, agli arbitri di bloccare il gioco e ai dirigenti di fermare le partite”.

SU PIRLO E ZIDANE – “Non mi sembra la stessa storia. Per Pirlo è praticamente la prima volta come allenatore. Zidane, quando divenne tecnico del Real, aveva più esperienza alle spalle con i giovani e come numero due di Ancelotti”.