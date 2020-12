Tassi: “ll CONI scoperchia un pericoloso vaso di Pandora da cui potrebbero uscire ricorsi e veleni in serie”

TORINO – Giuseppe Tassi, giornalista, ha parlato del ricorso vinto dal Napoli nel suo editoriale per il QS: “Via il punto di penalità al Napoli e tre punti in meno alla Juventus che dovrà giocare la sfida contro la banda di Gattuso forse il 13 gennaio prossimo. La decisione del Collegio di Garanzia del CONI non solo è clamorosa ma mette in discussione l’autonomia della Federcalcio e la credibilità del protocollo anti-Covid. Resta il fatto che il Napoli ha violato il protocollo anti-Covid non presentandosi a Torino mentre gli altri club lo hanno osservato alla lettera, anche con giocatori importanti fuori uso. Penso all’Inter menomata nel derby, a Roma-Genoa infestate dal Covid per un mese, al Milan senza Ibra e alla Juve senza CR7. Il Collegio di Garanzia del CONI scoperchia un pericoloso vaso di Pandora da cui potrebbero uscire ricorsi e veleni in serie, con buona pace delle regole e dei protocolli anti-virus”. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<