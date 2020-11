Tardelli su Juve-Napoli: “Secondo me andava rigiocata”

TORINO – Si torna a parlare ancora una volta della vicenda legata al mancato match dello scorso 4 ottobre tra Juventus e Napoli. La scorsa settimana, la Corte d’Appello aveva respinto il ricorso dei partenopei, confermando le decisioni del giudice sportivo: vittoria a tavolino per 3-0 ai bianconeri e un punto di penalizzazione in classifica per gli azzurri. Ad esprimere la sua su questo fatto è stato un simbolo della Vecchia Signora e della Nazionale Italiana, l’ex centrocampista Marco Tardelli. Intervenuto alla Domenica Sportiva, il campione del Mondo dell’82 ha dichiarato: “Secondo me Juve-Napoli andava rigiocata: tutto questo andava fatto per il bene dello sport. Comunque, ci saranno dei giudizi che non saranno legati allo sport e li dovremo accettare“.