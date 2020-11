TORINO- La scomparsa di Diego Armando Maradona continua a far discutere. Intervenuto in diretta a L’Aria che Tira, trasmissione in onda su La7, l’ex centrocampista della Juventus Marco Tardelli ha parlato dell’eventuale passaggio, mai verificatosi poi, del “Pibe de Oro” al club bianconero: “Se Maradona avesse giocato nella Juve penso che non sarebbe mai diventato Maradona. O almeno non sarebbe diventato quel genio che è stato. Questa è stata la sua fortuna”.