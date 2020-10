Tardelli: “Morata mi ha smentito, con la sua serenità ed umiltà e soprattutto con i suoi gol”

TORINO – L’ex bianconero, Marco Tardelli, ha parato delle recenti prestazioni di Alvaro Morata nel suo editoriale per La Stampa: “E poi c’è Andrea Pirlo che pazientemente cerca di assemblare una macchina da corsa anche senza Ronaldo e Dybala, ma che trova un Alvaro Morata che gli toglie le castagne dal fuoco – scrive Tardelli -. Ecco è proprio su Morata che vorrei spendere due parole. Un ragazzo arrivato a Torino alcuni anni fa, forse non apprezzato come dovuto, tornato indietro senza lasciare un segno importante nel nostro campionato. Verso la fine del mercato, quando ormai sia Dzeko che Suarez sono svaniti, ecco Morata è tornato in auge come terza scelta. In molti, me compreso, hanno storto il naso pensando che non sarebbe stato l’uomo giusto per questa Juventus. Un buon giocatore, ma niente di più. Ci ha smentito, o perlomeno mi ha smentito, con la sua serenità ed umiltà e soprattutto con i suoi gol. Bravo Alvaro, ti porgo le mie scuse”.