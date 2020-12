Tagliavento: “VAR? Il primo anno è la stagione in cui è stato usato meglio, ma ora…”

TORINO – Paolo Tagliavento, ex arbitro e oggi vicepresidente della Ternana, ha parlato ai microfoni di Ok Calciomercato di molti temi tra cui l’uso del VAR. Di seguito riportiamo uno stralcio della sua lunga intervista: “Il VAR è uno strumento estremamente importante ed utile. Il primo anno, da come ho letto, è stata la stagione in cui è stato usato meglio, perché gli arbitri la usavano solo in caso estremo, anche perché venivamo da una scuola che ci imponeva di decidere sempre autonomamente. Andando avanti con gli anni e con una nuova generazione arbitrale forse qualcosa è venuto meno: magari l’arbitro può pensare ‘Se sbaglio qualcosa, comunque ho il salvagente’. Se io avessi avuto il VAR all’epoca, i 5 errori più grossolani della mia carriera sarebbero stati risolti in 20 secondi…”. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<