Tagliavento ritorna sul gol di Muntari: “Quel mio errore fu clamoroso. Purtroppo non avevo l’aiuto del VAR”

TORINO – L’ex arbitro della nostra Serie A, Paolo Tagliavento, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Evening Standard, dove è ritornato a parlare del gol di Muntari, ingiustamente annullato ai rossoneri in quella notte di San Siro.

”E’ chiaro che è l’errore sul gol di Muntari è clamoroso. Purtroppo non avevo l’aiuto della tecnologia e l’ho pagato caro, anche se non deve essere una scusante. Se ne avessi beneficiato prima, sono certo che il VAR mi avrebbe evitato tanti errori. Del resto ogni arbitro che ha diretto ad alti livelli si porta dietro l’etichetta della svista d’autore che ha commesso in carriera. Oggi comprendo meglio la reazione dei calciatori quando protestano per l’errore arbitrale, mentre non capisco perché nel 2020 non si dia la possibilità agli arbitri di poter discutere e giustificare il loro operato a fine gara. Sarebbe utile, quanto meno ad abbassare i toni e a non creare “mostri”.