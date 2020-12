Szoboszlai, niente Juve: oggi le visite con il Lipsia

TORINO- Come riportato da Sky Sport, sfuma un obiettivo di mercato della Juve. Dominik Szoboszlai, talento ungherese in forza al Red Bull Salisburgo, è infatti pronto a mettere la firma sul contratto che lo legherà al Lipsia. Passaggio in famiglia Red Bull per il centrocampista classe 2000, che già oggi dovrebbe sostenere le visite mediche con la sua nuova squadra. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<