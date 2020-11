TORINO- Tutti pazzi per Dominik Szoboszlai. Il giovane talento ungherese, anche con la Nazionale, ha messo in mostra tutte le proprie qualità, che nei mesi hanno portato club come Juve e Milan ad interessarsi a lui. Le due compagini italiane, però, dovranno fare attenzione alla concorrenza del Real Madrid. Stando a quanto riportato dal quotidiano spagnolo As, infatti, i blancos sarebbero pronti a dare l’assalto al fantasista del Salisburgo già a gennaio.