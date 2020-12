Szczesny: “Troppi pareggi, alla Juve si gioca per vincere. Scudetto? Lotteremo fino all’ultimo”

TORINO- Ai microfoni di Sky Sport, Wojciech Szczesny ha commentato il pareggio con l’Atalanta: “Gollini ha salvato l’Atalanta in più occasioni, gli faccio i miei complimenti. Quando hai 4/5 palle gol, però, devi segnare. Potevamo fare meglio, anche se con l’Atalanta sono sempre gare sporche. Scudetto? Ci sono tante squadre in lotta, è normale che la classifica sia così corta. Noi ce lo giocheremo fino all’ultimo. Morata e Ronaldo-dipendenti? Oggi ha segnato Chiesa, col Genoa Dybala. Ci sono tanti capaci di fare gol, dobbiamo solo sfruttare meglio le occasioni che ci capitano. Troppi pareggi? Si, sono sempre due punti persi. Qua si gioca per vincere, non per altro”. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<