TORINO – Dopo la vittoria arrivata in extremis nel derby, in casa Juve regna la felicità per il risultato ottenuto. Tantissimi sono stati i bianconeri a postare alcune foto del match al termine della gara e tra questi, spicca il post del polacco Szczesny. L’ex giallorosso ha infatti pubblicato una foto con annessa citazione: “Torino è bianconera”.