Szczesny: “Non dobbiamo commettere errori. La Lazio può farci male”

TORINO – Il portiere della Juve Szczesny, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di JTV, nel pre partita tra Lazio e Juventus.

SULLA GARA – “Una gara importante contro una squadra molto compatta, molto pericolosa sulle ripartenze, quindi bisogna stare molto attenti a non fare errori in uscita perchè possono farci male. Non commettere errori in uscita è un aspetto molto importante perchè loro sono molto pericolosi nelle ripartenze”.

SULL’ATTACCO – “Nella fase offensiva siamo migliorati molto, fare 8 gol in due partite non è mai semplice, entrambe in trasferta, adesso bisogna ritrovare l’equilibrio giusto per non prendere gol”.