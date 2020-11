Szczesny: “Infortunati Juve? Spero che torneranno presto. Se non stanno bene è un vantaggio per la Polonia…”

TORINO – Wojciech Szczesny, portiere della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sportmediaset alla vigilia della partita contro l’Italia di domani: “Veniamo qui con i piedi per terra. L’Italia è favorita in questa partita ma noi cercheremo di portare a casa un risultato positivo che sicuramente non sarà facile. Infortuni di Chiellini, Bonucci e Chiesa? Spero che tornino presto a giocare con la Juventus. Se non stanno bene per la partita di domani è un vantaggio per noi. Però sono sicuro che torneranno presto ad aiutarci con la Juve. Lewandowski? Abbiamo l’attaccante più forte al mondo e sicuramente è un nostro vantaggio. Quindi cerchiamo domani di fare qualche gol e portare a casa il risultato”.