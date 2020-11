Szczesny: “Dobbiamo essere aggressivi per 90 minuti. Tifosi? Siamo abituati alla loro assenza”

TORINO- Intervistato da JTV, Wojciech Szczesny ha parlato in vista del match di domani con il Ferencvaros: “Abbiamo vinto in Ungheria facendo una buona gara, bisogna farla anche domani per portare a casa i tre punti. Credo che la Juve, soprattutto nel primo tempo contro il Cagliari, sia stata molto aggressiva davanti, ha giocato un bel calcio. Ci siamo abbassati nel secondo tempo, quindi la crescita dovrà essere quella di giocare così per 90 minuti. Tifosi? Siamo abituati alla loro assenza, non cambierà nulla. Partite da qui a Natale? Dobbiamo continuare a crescere e portare a casa risultati”.