TORINO – (ANSA) – Luis Suarez ha superato l’esame di italiano all’Università per Stranieri di Perugia. Lo apprende l’ANSA. L’esame si è svolto in forma scritta e orale. Tutto si è svolto piuttosto rapidamente. Suarez è giunto in taxi al Centro per la valutazione e le certificazioni linguistiche. Cappellino e mascherina, con un piccolo zaino sulle spalle, è entrato senza fare dichiarazioni. (ANSA).