TORINO – Poco fa Luis Suarez è atterrato a Perugia per svolgere l’esame B1 di italiano nel pomeriggio che, se superato, gli permetterà di prendere il passaporto italiano e quindi essere tesserato come comunitario. L’attaccante è partito da Barcellona questa mattina, nella speranza che la Juventus riesca a tesserare il giocatore entro il 5 ottobre, data in cui terminerà il mercato in Italia.