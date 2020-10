TORINO – In attesa di eventuali decisioni dell’ultimo minuto da parte del Napoli, secondo quanto riportato da Sky Sport la Juventus, la Lega Serie A, gli arbitri e i 1000 spettatori invitati saranno regolarmente all’Allianz Stadium. La squadra rimarrà probabilmente negli spogliatoi in attesa che scadano (come da regolamento) i 45 minuti di ritardo previsti come tetto massimo per consegnare la vittoria a tavolino alla squadra che si è presentata in campo.