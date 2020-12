Sportmediaset – Dybala, futuro incerto. Possibile destinazione Inter per l’argentino

Non ancora in grado di fare la differenza in questa stagione, il futuro di Paulo Dybala pare essere sempre più sbiadito.

Come riporta “Sportmediaset”, la Juventus non sembrerebbe più essere disposta ad assecondare la volontà dell’attaccante e del suo entourage, che aveva avanzato la richiesta di 15 milioni di euro a stagione per il rinnovo contrattuale dell’argentino.

Il giocatore starebbe dunque cominciando a guardarsi intorno, aspettando possibili offerte da parte del Barcellona e del Real Madrid, ma nelle ultime ore ha preso quota anche l'ipotesi Inter per il futuro della Joya, che andrebbe a Milano qualora Lautaro Martinez raggiungesse i blaugrana per sostituire Leo Messi.