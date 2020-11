Spezia-Juventus, ora solo 14 squadre non hanno mai perso con la Vecchia Signora

TORINO- Come spiegato da Tuttosport, la vittoria di ieri della Juventus sullo Spezia ha portato a 14 il numero di squadre che la Vecchia Signora non ha mai battuto nella propria storia. I liguri, che avevano pareggiato 1-1 in casa e vinto a Torino 2-3 nell’annata 2006/2007, sono stati esclusi dall’elenco, in cui ora figurano: AlbinoLeffe, Anderlecht, Argentinos Juniors, Bate Borisov, Borussia Monchengladbach, Ceahlaul, Cosenza, Hertha Berlino, Independiente, Lech Poznan, Leeds United, Real Saragozza, Salisburgo e Wolverhampton.