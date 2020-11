Spezia, Gyasi: “Ronaldo mi ha detto di lavorare duro per concretizzare i miei sogni, per me è un modello”

TORINO – L’attaccante dello Spezia, Emmanuel Quartsin Gyasi, ha parlato ai microfoni di AshesGyamera.com rivelando la sua conversazione dopo la partita con Cristiano Ronaldo: “Lavora duro per concretizzare i tuoi sogni perché nella vita si può realizzare tutto, mi ha detto. Dopo la gara ho parlato con lui prima di lasciare il campo. Gli ho detto che è un modello di ispirazione per me e per quasi tutti i calciatori, soprattutto i giovani. Mi ha ringraziato e mi ha detto di continuare così”.