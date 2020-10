TORINO – Vincenzo Spadafora, ministro dello Sport, ha parlato in un’intervista a Il Mattino di Napoli circa il tema coronavirus nel calcio: “Soprattutto ai giocatori più forti e famosi: chiedo una assunzione di responsabilità per essere da esempio ai più giovani. Sarebbe bello se ciascuno di loro facesse un video sui propri canali social per chiedere ai ragazzi di indossare le mascherine e scaricare Immuni”.