Sottosegretario Zampa: “Pubblico negli stadi? Forse verso l’estate”

TORINO – La sottosegretaria alla Salute, Sandra Zampa, ha parlato durante la rubrica "Primo Piano" di Italpress circa la riapertura degli stadi in Italia: "Il calcio deve andare avanti e tutto sommato, tra alti e bassi, ci sta riuscendo. Un ritorno del pubblico negli stadi? Ad oggi non possiamo permettercelo, secondo me verso l'estate tireremo un bel respiro…".