Sorteggi Champions, Torricelli: “Juve, bene il Porto. Ipotesi tridente possibile, ma è importante l’equilibrio”

TORINO – A parlare di Champions – con un commento anche al sorteggio di questa mattina – è stato Moreno Torricelli.

Ai microfoni di TMW Radio l’ex terzino ha dichiarato: “La Juventus è una squadra attrezzata per arrivare alla fine. Le altre sono sotto ai bianconeri, tranne quelle che sono passate prime nei gironi. Non ti regalerà niente nessuno però, ma da qui a fine febbraio potranno cambiare tante cose. Ci si dovrà far trovare pronti”.

Sull’esito del sorteggio per la Juve e per le altre italiane: “Per la Juventus prendere il Porto va benissimo. Per Atalanta e Lazio sarà più complicato, ma si gioca contro i più grandi come Bayern e Real e tutto questo può aiutare l’ambiente a fare cose incredibili. Puoi perdere sì, ma queste sfide ti gasano tanto. Mi auguro che il pubblico possa partecipare. Bergamo soprattutto si meriterebbe di vivere una partita così”.

Sull’ipotesi tridente nel reparto offensivo bianconero: “Una squadra è fatta di equilibri. Dipenderà moltissimo dalla voglia di sacrificarsi di tutti. Poi la qualità fa la differenza, è vero. Ma se non si riesce a farlo, meglio l’equilibrio che un talento in più in campo“.

span style=”color: #ff0000;”>>>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<