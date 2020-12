Sorteggi Champions, Cosmi: “Porto avversario diverso rispetto a Bayern e Real. Conte deve migliorare”

TORINO – Anche l’allenatore del Perugia Serse Cosmi ha commentato l’esito dei sorteggi di Champions di questa mattina.

Ai Microfoni di “Tutti Convocati” l’ex trequartista ha dichiarato: “Non penso, come si usa dire, che da ora in avanti gli avversari siano tutti difficili: un Porto rispetto a un Bayern o un Real è un po’ diverso. Devo premettere che la Juve ha interpretato bene la partita col Barcellona, ma il Barcellona che aveva di fronte era il più imbarazzante degli ultimi decenni. La Juve è cresciuta nelle ultime partite, ha ottenuto risultati, ma non mi dà ancora l’idea di essere una squadra compiuta”.

Sulla stagione dell’Inter: “Conosco Antonio Conte e mi permetto di parlare da amico: aldilà dei risultati, il suo problema sta tutto nei post partita, lì deve migliorare. Non deve cadere nelle domande, e ve lo dice uno che di cavaolate ne ha fatte tante nei post partita“.

