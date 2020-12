Sorrentino: “Dybala condizionato dalla forma fisica, ma deve dare di più”

TORINO- Ospite negli studi di Pressing, l’ex portiere Stefano Sorrentino ha commentato così l’attuale momento di Paulo Dybala: “l Paulo che conosco non è quello dell’altra sera, secondo me influisce anche la condizione fisica. Si vede che non è fresco, non è brillante e questo alla lunga fa la differenza. Deve ritrovare la condizione dopo che è stato infortunato, dopo il COVID…Ne ha viste di tutti i colori, però è chiaro che adesso anche lui deve dare qualcosina in più. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<