Solskjaer contro Raiola: “Pogba? L’agente deve rendersi conto che il calcio è uno sport di squadra”

TORINO – Ole Gunnar Solskjaer, allenatore del Manchester United, ha parlato in conferenza stampa dopo l’eliminazione dalla Champions League contro il Lipsia delle parole di Raiola sulla cessione di Paul Pogba a cui la Juventus è interessata: “Prima l’agente di Paul si rende conto che il calcio è uno sport di squadra e meglio è. Non voglio sprecare energie parlando di questa situazione, dovete chiedere al giocatore se è felice o meno qui. Ora è concentrato per dare tutto, ma io non parlo per lui”.