Solskjaer: “A Pogba interessa solo giocare a calcio. Di cosa abbiamo discusso lo sappiamo io e lui”

TORINO- Ole Gunnar Solskjaer, tecnico del Manchester United, ha parlato di Paul Pogba nella sua intervista ai microfoni di Sky Sports UK: "Paul vuole giocare, vuole allenarsi, gli piace il calcio, vuole il successo, è ambizioso, quindi quando è sul terreno di gioco e sul campo di allenamento vedo un ragazzo che ama il suo mestiere in tutto quello che fa. Questa è la sola cosa che mi interessa. Poi io e lui sappiamo bene di cosa abbiamo discusso. Ha avuto un anno difficile nel corso della passata stagione, con un sacco di infortuni, restando fuori per circa nove o dieci mesi. Poi ha preso il Covid, quindi all'inizio della nuova stagione non si sentiva in forma. E cosa viene prima, metterlo in forma o farlo riposare in modo che non abbia tempo per giocare? Ora ha risposto al lavoro che abbiamo fatto e si vedono delle buone prestazioni. È un giocatore che può fare tutto, ha grandi qualità. Sono felice delle sue prestazioni".