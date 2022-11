Tifosi Juventus in apprensione: “Sostituire il cda non basterà”

Dopo 12 lunghi anni di successi termina la presidenza di Andrea Agnelli nella Juventus. Tutto il Consiglio d'Amministrazione della società bianconera ha dovuto dimettersi per evitare guai peggiori. La Gazzetta dello Sport considera questo atto quasi doveroso per salvare il club da responsabilità penali e dal rischio di una inibizione operativa. Nel prendere tale pesante decisione ha giocato un ruolo fondamentale l'inchiesta Prisma portata avanti dalla Procura di Torino. Da capire quali saranno i tempi per arrivare ad una soluzione o comunque ai primi rinvii a giudizio, attesi prima di Natale. La rosea ipotizza che il processo possa cominciare in primavera. Ma al di là di tutti quelli che potranno essere i risvolti nel futuro prossimo e anteriore della Juve, vediamo come hanno reagito i supporter bianconeri a questa notizia clamorosa che ha sconvolto la loro squadra del cuore<<<