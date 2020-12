Sissoko: “Juve attenzione al Porto, non è facile. Ronaldo può giocare ancora per molti anni”

TORINO – L’ex centrocampista della Juve Momo Sissoko, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Taca La Marca, dove ha parlato sia della sfida di Champions tra bianconeri e Porto, sia del fenomeno portoghese CR7.

SU RONALDO – “Ho avuto la fortuna giocare contro di lui quando aveva 13 anni ed era già fortissimo. Quello che sta facendo a 35 anni è incredibile ed è ancora pronto per giocare per tanti anni, sta giocando bene e sta dimostrando di essere un grandissimo professionista”.

SU PIRLO – “Pirlo è l’allenatore giusto per la Juventus, lui ha giocato, conosce bene l’ambiente bianconero, inoltre la verità che ha trovato l’undici che può giocare.”

SULLA SFIDA COL PORTO – “Il Porto è un grandissimo club, penso che giocare un ottavo di finale contro il club lusitano non sia facile, perché questa società è sempre presente in Champions League, ha una squadra forte, composta da giovani di valore, inoltre non è facile giocare in casa loro. Adesso la Juventus sta facendo bene, però attenzione il Porto non è squadra facile da affrontare”.